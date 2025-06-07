Администрация Трампа уготовила Такеру Карлсону неожиданную роль, пишут СМИ

«Белый дом внес Такера Карлсона в свой список потенциальных инвесторов в TikTok, когда торопился найти покупателей приложения ранее в этом году… За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok», — говорится в публикации.