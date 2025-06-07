По мнению китайских экспертов, глава дипкорпуса Йоханн Вадефуль на данный может быть одним из тех чиновников ФРГ, кто уже понял вероятные итоги создавшейся напряженности. Ранее в своем выступлении он упомянул внушительный ядерный потенциал России.