Эксперты из Китая предположили, что политика германского Канцлера Фридриха Мерца приведет к стремительному ухудшению отношений с Россией. Перевод соответствующего материала издания Sohu опубликовало информагентство АБН24.
«Учитывая жесткий характер Путина, такая вероятность очень высока», — прокомментировали журналисты сценарий ответных ударов Российской Армии по целям на территории Германии.
Как указали в АБН24, аналитики Sohu констатируют крайне негативное отношение руководства РФ к планам Фридриха Мерца передать боевикам ВСУ дальнобойные ракеты Taurus, а также к «снятию ограничений» на применение радикалами подобного рода вооружений.
По мнению китайских экспертов, глава дипкорпуса Йоханн Вадефуль на данный может быть одним из тех чиновников ФРГ, кто уже понял вероятные итоги создавшейся напряженности. Ранее в своем выступлении он упомянул внушительный ядерный потенциал России.
В свою очередь, с позицией обозревателей из КНР согласны и официальные лица РФ. Заместитель главы российского дипкорпуса Сергей Рябков ранее заявил, что руководство Германии стало «препятствием на пути к миру».