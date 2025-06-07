Трамп: США используют новые санкции против РФ, если будет нужно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России, если сочтут это необходимым. Об этом он сообщил в пятницу во время общения с журналистами, подчеркнув, что подобные меры будут рассматриваться исходя из конкретной ситуации.
Говоря о новом законопроекте, разработанном в Сенате и направленном на ужесточение санкционной политики, включая ограничения в отношении третьих стран, Трамп отметил, что пока не принял окончательного решения по этому вопросу.
По словам американского лидера, предлагаемый документ дает ему широкие полномочия самостоятельно определять необходимость усиления санкций.
Ранее Трамп заявил о готовности ввести санкции против России и Украины, если страны не достигнут соглашения по урегулированию конфликта.