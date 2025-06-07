Трамп: США используют новые санкции против РФ, если будет нужно

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые санкции против России, если сочтут это необходимым. Об этом он сообщил в пятницу во время общения с журналистами, подчеркнув, что подобные меры будут рассматриваться исходя из конкретной ситуации.