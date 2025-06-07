Трамп заявил, что оценит действующие госконтракты с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести всестороннюю проверку всех государственных контрактов, заключённых с компаниями Илона Маска, а также предоставленных ему субсидий.
По словам главы государства, речь идет о значительных суммах. При этом он не исключил возможности прекращения сотрудничества с бизнесменом.
Трамп отметил, что ему неизвестно о каких-либо инициированных расследованиях в отношении Маска в связи с их публичным конфликтом. Он подчеркнул, что не держит зла и «просто желает ему всего хорошего».
Президент также добавил, что не планирует требовать возврата символического золотого ключа от Белого дома, вручённого Маску за работу в проекте по повышению эффективности госуправления. Он также заверил, что деятельность проекта DOGE не прекращается с уходом Маска.
Напомним, напряженность в отношениях между Трампом и Маском возникла после критики со стороны миллиардера «единого, большого, красивого законопроекта» президента США. В публичной перепалке в Сети Маск заявил, что документ «омерзительный» и «возмутительный». Трамп предположил, что миллиардер лишился рассудка.