Республиканская партия Армении призвала объявить импичмент Пашиняну

Для начала процесса необходимо предложить нового кандидата на пост премьер-министра. Инициатива может быть реализована при поддержке не менее 54 депутатов из 107. В распоряжении оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» — 34 мандата. У правящей политической силы «Гражданский договор» — 69 мест, ещё четверо парламентариев не входят ни в одну из фракций.