Трамп заявил, что Иран не должен обогащать уран

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Ирану не следует заниматься обогащением урана, иначе Соединенные Штаты примут ответные меры. Об этом он заявил 6 июня журналистам во время перелета из Вашингтона в штат Нью-Джерси на борту президентского самолета.
Комментарий прозвучал в ответ на заявление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который ранее выразил мнение, что Тегеран имеет право на обогащение урана.
«Они не будут обогащать. Если они будут обогащать, то нам придется действовать по-другому. И я не очень хочу делать это по-другому, но у нас не будет выбора», — категорично заявил Трамп.
Американский президент не стал конкретизировать, какие меры могут быть предприняты в случае продолжения иранской ядерной программы.
Ранее администрация США предоставила иранским властям «приемлемое предложение» по вопросам ядерной программы Тегерана.