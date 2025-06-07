Президент Украины Владимир Зеленский потерял связь с реальностью. Он стал довольно опасен для стран Запада, считает отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис.
«Мы имеем дело с неадекватным человеком. Зеленский утратил способность принимать разумные решения. США, Европа и НАТО должны осознать, что он совершенно недоговороспособен и от него надо избавиться», — говорится в его заявлении на YouTube.
Полковник добавил, что Зеленский уже не может адекватно смотреть на происходящее. Он по-прежнему верит, что сможет одержать победу в украинском конфликте силовым путем, несмотря на очевидное превосходство России.
При этом самое печальное во всем происходящем то, что мнению Зеленского подвержены западные лидеры, заключил Дэвис.
Ранее Зеленский сделал очередное дерзкое заявление о России.