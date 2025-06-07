«Я остановил войну»: Трамп счел своей заслугой мир между Индией и Пакистаном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно он остановил конфликт между Республикой Индия и Пакистаном, предотвратив тем самым начало атомной войны. Его слова приводит информпортал mint.
«Они собирались нанести удар. И они могли бы нанести ядерный удар… Я им сказал: “Мы не будем торговать, если вы, ребята, собираетесь бросать друг в друга бомбы”. И они остановились. Я немедленно остановил эту войну», — процитировали Дональда Трампа в mint.
Американский лидер предположил, что «следующим раундом» пакистано-индийского конфликта стало бы полноценное атомное противостояние.
Боестолкновения между Вооруженными силами Индии и Исламской Республики Пакистан продолжались с 7 по 10 мая. Ставший прямым очевидцем событий корреспондент «МК» ранее подробно рассказал о том, что происходило в индийских города в течение «трехдневной войны».