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«Я остановил войну»: Трамп счел своей заслугой мир между Индией и Пакистаном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно он остановил конфликт между Республикой Индия и Пакистаном, предотвратив тем самым начало атомной войны.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что именно он остановил конфликт между Республикой Индия и Пакистаном, предотвратив тем самым начало атомной войны. Его слова приводит информпортал mint.

«Они собирались нанести удар. И они могли бы нанести ядерный удар… Я им сказал: “Мы не будем торговать, если вы, ребята, собираетесь бросать друг в друга бомбы”. И они остановились. Я немедленно остановил эту войну», — процитировали Дональда Трампа в mint.

Американский лидер предположил, что «следующим раундом» пакистано-индийского конфликта стало бы полноценное атомное противостояние.

Боестолкновения между Вооруженными силами Индии и Исламской Республики Пакистан продолжались с 7 по 10 мая. Ставший прямым очевидцем событий корреспондент «МК» ранее подробно рассказал о том, что происходило в индийских города в течение «трехдневной войны».