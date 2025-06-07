«Я остановил войну»: Трамп счел своей заслугой мир между Индией и Пакистаном

«Они собирались нанести удар. И они могли бы нанести ядерный удар… Я им сказал: “Мы не будем торговать, если вы, ребята, собираетесь бросать друг в друга бомбы”. И они остановились. Я немедленно остановил эту войну», — процитировали Дональда Трампа в mint.