Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

В опросе приняли участие свыше 5,6 миллиона человек, и около 4,5 миллиона из них одобрили идею создания альтернативной политической силы. Маск, комментируя итоги, отметил, что совпадение цифр с его формулировкой вопроса — это не что иное, как знак.