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Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

По результатам опроса, более 80% респондентов высказались в поддержку этой инициативы.

Источник: Аргументы и факты

После разногласий с президентом США Дональдом Трампом, Илон Маск инициировал опрос в социальной сети X*, в котором поинтересовался у пользователей, нуждается ли страна в новой политической партии, представляющей интересы большинства граждан.

По результатам голосования, более 80% респондентов высказались в поддержку этой инициативы.

В опросе приняли участие свыше 5,6 миллиона человек, и около 4,5 миллиона из них одобрили идею создания альтернативной политической силы. Маск, комментируя итоги, отметил, что совпадение цифр с его формулировкой вопроса — это не что иное, как знак.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести всестороннюю проверку всех государственных контрактов, заключённых с компаниями Илона Маска, а также предоставленных ему субсидий.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.