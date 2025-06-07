Маск заявил о необходимости создания новой политической партии в США

После разногласий с президентом США Дональдом Трампом, Илон Маск инициировал опрос в социальной сети X*, в котором поинтересовался у пользователей, нуждается ли страна в новой политической партии, представляющей интересы большинства граждан.
По результатам голосования, более 80% респондентов высказались в поддержку этой инициативы.
В опросе приняли участие свыше 5,6 миллиона человек, и около 4,5 миллиона из них одобрили идею создания альтернативной политической силы. Маск, комментируя итоги, отметил, что совпадение цифр с его формулировкой вопроса — это не что иное, как знак.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести всестороннюю проверку всех государственных контрактов, заключённых с компаниями Илона Маска, а также предоставленных ему субсидий.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.