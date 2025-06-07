WSJ: конфликт Трампа и Маска может помешать сделке по привлечению $5 млрд

Как отмечает издание, участники встречи получили презентацию, посвящённую планам xAI по строительству дата-центров и развитию чат-бота Grok. В это же время Маск активно критиковал Трампа в социальных сетях, что, по словам источников, вызвало обеспокоенность у банкиров.