WSJ: конфликт Трампа и Маска может помешать сделке по привлечению $5 млрд

Согласно публикации The Wall Street Journal, обострение отношений между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом может поставить под угрозу сделку по привлечению стартапом xAI пятимиллиардного кредита на развитие.
Компания Маска, работающая в сфере искусственного интеллекта, вела переговоры о заемном финансировании, инициированном при поддержке Morgan Stanley, которая организовала встречу с потенциальными инвесторами на Уолл-стрит.
Как отмечает издание, участники встречи получили презентацию, посвящённую планам xAI по строительству дата-центров и развитию чат-бота Grok. В это же время Маск активно критиковал Трампа в социальных сетях, что, по словам источников, вызвало обеспокоенность у банкиров.
Ранее, на фоне победы Трампа на выборах, интерес к инвестициям, потенциально согласующимся с новой политической повесткой, значительно вырос. Это усилило привлекательность бизнеса xAI, учитывая его амбициозный рост. Однако текущий публичный конфликт может скорректировать отношение кредиторов к проекту.
Между тем после разногласий с президентом США Дональдом Трампом, Илон Маск инициировал опрос, в котором поинтересовался у пользователей, нуждается ли страна в новой политической партии, представляющей интересы большинства граждан.