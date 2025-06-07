Совместный проект по контролю за водой из космоса готовят Казахстан и Узбекистан

— Мы оцифровали 60 крупнейших водохранилищ страны. В режиме онлайн мы можем отслеживать, сколько воды накоплено, как она используется и на какие нужды направляется. Основной потребитель — сельское хозяйство. Благодаря космическому мониторингу мы видим, насколько эффективно расходуется вода, фиксируем возможные перерасходы. Система позволяет точно определить, сколько воды тратится на каждый гектар земли. Далее полученные данные анализируются и направляются в профильные ведомства, — пояснил Ибрагимов.