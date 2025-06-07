Володин направил обращение в Бундестаг из-за слов Мерца: «ему надо восполнить пробелы в памяти»

Напомним, что 6 июня во время встречи спрезидентом США Дональдом Трампом Фридрих Мерц отметил историческое значение даты — годовщину Нормандской операции, подчеркнув, что это событие ознаменовало освобождение страны от нацистского режима. Он также заявил о ключевой роли США в прекращении войны в Европе. В ответ американский глава с иронией предположил, что для немецкого лидера этот день вряд ли ассоциируется с положительными эмоциями.