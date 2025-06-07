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Володин направил обращение в Бундестаг из-за слов Мерца: «ему надо восполнить пробелы в памяти»

Володин обратился к главе бундестага и лидерам пяти его партий ФРГ из-за Мерца.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин направил официальные письма председателю немецкого парламента Юлии Клекнер и руководителям пяти ведущих политических фракций Бундестага. Данный дипломатический шаг стал ответом на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, прозвучавшие в ходе его визита в Соединенные Штаты. Об этом проинформировала пресс-служба Госдумы.

«Мерц, говоря об итогах Второй Мировой войны, исказил историю победы над нацизмом. Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть на каком языке и кем они были написаны», — следует из текст обращения.

Поводом для официального обращения стали заявления Фридриха Мерца, содержащие, по оценке Володина, искаженную информацию итогов Второй мировой войны и безоговорочной поддержки Украины, что вызвало обеспокоенность Вячеслава Володина в связи с позицией немецкого руководства по конфликту.

Володин подчеркнул, что политика немецкого руководства способствует эскалации напряженности в отношениях между странами.

«Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы», — резюмировал председатель ГД.

Напомним, что 6 июня во время встречи спрезидентом США Дональдом Трампом Фридрих Мерц отметил историческое значение даты — годовщину Нормандской операции, подчеркнув, что это событие ознаменовало освобождение страны от нацистского режима. Он также заявил о ключевой роли США в прекращении войны в Европе. В ответ американский глава с иронией предположил, что для немецкого лидера этот день вряд ли ассоциируется с положительными эмоциями.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявления Фридриха Мерца о том, что Германию от нацизма освободили именно США. Тогда пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле такие заявления оценили негативно.

Ранее KP.RU подробно писал о провальном визите Фридриха Мерца в Овальный кабинет, где за 45 минут встречи немецкого канцлеру задали всего лишь один вопрос.