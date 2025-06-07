Лункин: Зеленский пытается «перетянуть» папу римского на свою сторону

Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается «перетянуть» папу римского Льва XIV на свою сторону. Об этом aif.ru сказал религиовед Роман Лункин, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и понтифика.
«…Происходит определенное “перетягивание” папы на свою сторону командой Зеленского — от личной беседы Зеленского с папой до украинки из толпы, которая вдруг дарит Льву какие-то артефакты из зоны боевых действий», — отметил Лункин.
Но папе, отметил религиовед, «удается ускользнуть…», то есть понтифик не поддается на подобные действия Киева.
«Папа Лев в разговоре с президентом России подтвердил прежнюю миссию, начатую еще при Франциске, во главе с кардиналом Маттео Дзуппи. Она подразумевает гуманитарное сотрудничество, посредничество при обмене пленными и перемещенными лицами, а также, возможно, какие-то предложения Ватикана, о которых мы не известно публично. Ватикан пока что балансирует, как и при Франциске, между разными сторонами», — подытожил Лункин.
Ранее религиовед в беседе с aif.ru отметил, что папа римский Лев XIV стремится обойти язык ненависти и вражды по отношению к России.
Как соощалось, Путин провёл первый телефонный разговор с новым папой римским Львом XIV. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор носил конструктивный характер. Песков подчеркнул, что стороны продемонстрировали стремление продолжать подобные контакты.