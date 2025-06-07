Лункин: Зеленский пытается «перетянуть» папу римского на свою сторону

«Папа Лев в разговоре с президентом России подтвердил прежнюю миссию, начатую еще при Франциске, во главе с кардиналом Маттео Дзуппи. Она подразумевает гуманитарное сотрудничество, посредничество при обмене пленными и перемещенными лицами, а также, возможно, какие-то предложения Ватикана, о которых мы не известно публично. Ватикан пока что балансирует, как и при Франциске, между разными сторонами», — подытожил Лункин.