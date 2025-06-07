Военный эксперт назвал «впечатляющим» продвижение ВС РФ в Сумской области

Российские военные на этой неделе продемонстрировали впечатляющие результаты продвижения в Сумской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за Сумскую область, то вполне впечатляющие результаты продвижения за истекшую неделю. Министерство обороны РФ заявило об освобождении ряда населенных пунктов», — сказал он агентству ТАСС.
Накануне Минобороны РФ проинформировало, что за неделю подразделения группировки войск «Север» освободили ряд населенных пунктов в Сумской области. Это села Алексеевка, Водолаги, Кондратовка и Андреевка.
Марочко ранее также заявлял, что на отдельных участках фронта в Сумской области армия России смогла за неделю вклиниться в оборону ВСУ на 1,5 км.
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