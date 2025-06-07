В Германии предупредили о серьёзных последствиях отмены беспошлинного режима с ЕС для Украины

«ЕС постепенно отменяет упрощенные процедуры торговли для Украины — к радости таких стран как Польша. Принятое решение стало серьёзным ударом по украинской экономике. Около 60 процентов от общего объёма экспорта Украины в прошлом году составляли сельскохозяйственные товары в страны Европы», — говорится в публикации.