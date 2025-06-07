Психиатр Шуров назвал конфликт Трампа и Маска столкновением двух нарциссов

Психотерапевт Василий Шуров допустил в диалоге с aif.ru, что президент США Дональд Трамп может ударить по финансам американского миллиардера, экс-руководителя департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска в ходе их публичного противостояния.
«Трамп его затопчет и отключит от денег. А так как Маск, проводя протрамповскую политику, приобрел очень много врагов, я думаю, ему это сейчас аукнется со всех сторон. Но это скорее говорит о том, что он не политик, не понимает, что в политике говорится одно, а делается другое», — заявил эксперт.
Шуров подчеркнул, что, несмотря на богатство Маска, «деньги у него легко можно забрать».
«Понимаете, они в этом плане похожи. Это два таких нарцисса, шоумена, только, естественно, один покрупнее. Когда Маск запустил свой GPT-чат, тот в первые несколько суток на вопрос, кто самый великий человек на Земле, отвечал: Маск. Потом, через какое-то время, Трамп с ним поговорил — и чат стал говорить, что Трамп. Вот такая история. Они немного начали конкурировать, соревноваться. И более ресурсное, мощное лицо номер один показало ему, что он даже не лицо номер два. Несмотря на все свои деньги, которые у него легко можно забрать», — заключил Шуров.
Напомним, между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошла словесная перепалка на фоне обсуждения бюджетного проекта США. Поводом для конфликта стало высказывание предпринимателя, который назвал предложенный документ «отвратительной мерзостью» и на следующий день призвал «убить законопроект».
В ответ Трамп выразил разочарование Маском, отметив, что «многое для него сделал».
В свою очередь Маск заявил, что именно его поддержка помогла Трампу занять пост президента, а Республиканской партии — получить контроль над обеими палатами Конгресса.