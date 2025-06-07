Маск отреагировал на пожелания от Трампа после ссоры

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X пожелал президенту США Дональду Трампу всего наилучшего на фоне возникшего между ними конфликта.
Так он прокомментировал в X видео, на котором Трамп заявил журналистам пула Белого дома, что он «просто желает» Маску «всего хорошего».
Трамп ранее сообщил журналистам, что проведет полную проверку действующих государственных контрактов с Маском и предоставляемых ему субсидий.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США бюджетного проекта, который Маск во вторник назвал «отвратительной мерзостью». Предприниматель также в среду призвал «убить законопроект». Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как «сделал для него многое». После этого Маск высказал мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
Из-за перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla обвалились на торгах в четверг на 14%. В пятницу на открытии торгов акции выросли почти на 5%, компенсировав треть потерь.