Глава РФПИ оценил скандальное интервью главы ФБР Пателя

В мае 2023 года был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы, ни разведсообщество США не имели реальных доказательств сговора Трампа с Россией. Как отмечалось, у ФБР не было данных о контактах кого-либо из окружения Трампа с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полномасштабное расследование связей кампании Трампа с Россией, и что спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для его инициации.