Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя интервью главы ФБР Кэша Пателя, написал заявил в соцсети X, что правда о фальсификации вокруг якобы вмешательства России в американские выборы 2016 года наконец раскрывается.
Ранее Патель в интервью Джо Рогану рассказал о фабрикации дела о предполагаемом вмешательстве России.
«Правда об фальсификации Байдена наконец выходит наружу. Тайная комната. Сокрытые преступления. Ложный нарратив, пошагово разоблачаемый неутомимым Кэшем Пателем. Никогда бы не подумал, что стану делать комплимент главе ФБР — но вот мы здесь», — написал Дмитриев.
Он рекомендовал посмотреть интервью, отметив его новизну, правдивость. Дмитриев также подчеркнул, что мейнстримные СМИ сотрудничали с ФБР, распространяя миф о «Рашагейте». По словам Дмитриева, имел место скоординированный сговор с целью использовать правительство как оружие против политического оппонента.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками его штаба. Спецпрокурор Роберт Мюллер после победы Трампа два года расследовал «российское дело», но не нашел доказательств «сговора», который отрицали как Кремль, так и администрация Трампа.
В мае 2023 года был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы, ни разведсообщество США не имели реальных доказательств сговора Трампа с Россией. Как отмечалось, у ФБР не было данных о контактах кого-либо из окружения Трампа с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР не следовало начинать полномасштабное расследование связей кампании Трампа с Россией, и что спецслужба использовала «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для его инициации.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает Newsweek, на удаление обратили внимание американские пользователи. На страницах доклада теперь отображается «Не найдено».
Россия неоднократно опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял об отсутствии каких-либо подтверждающих фактов.
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