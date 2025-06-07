Лункин: папа римский не будет посещать Украину в ближайшее время

«Ватикан пока что балансирует, как и при Франциске, между разными сторонами, происходит определенное “перетягивание” папы на свою сторону командой Зеленского — от личной беседы Зеленского с папой до украинки из толпы, которая вдруг дарит Льву какие-то артефакты из зоны боевых действий. Но папе удается ускользнуть, в том числе с помощью госсекретаря Пьетро Паролина, который, во-первых, сообщил, что никакого папского визита на Украину в ближайшее время не планируется и еще не время для этого», — подытожил Лункин.