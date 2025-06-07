Лункин: папа римский не будет посещать Украину в ближайшее время

В ближайшее время папа римский Лев XIV не намерен посещать Украину. Об этом aif.ru сказал религиовед Роман Лункин, комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и понтифика.
«Сам факт разговора президента Путина и папы Льва показывает не только высокий уровень отношений России и государства Ватикан, но и определенное политическое доверие российского лидера к новому понтифику. Кроме того, на территории Евросоюза Ватикан является редким примером государства, которое никак не участвовало в борьбе с Россией и не поставляло оружия на Украину», — сказал Лункин.
Религиовед констатировал, что из отчетов по поводу встреч как Кремля, так и Святого Престола очевидно, что есть надежда на то, что Ватикан будет поддерживать шаги по налаживанию мира, а не милитаризацию Евросоюза, что папа привержен идее подлинной религиозной свободы и может помочь украинскому православию прекратить те гонения, которые устроены лично Зеленским.
При этом сам Зеленский, констатировал Лункин, стремится разными способами «перетянуть» Льва XIV на свою сторону.
«Ватикан пока что балансирует, как и при Франциске, между разными сторонами, происходит определенное “перетягивание” папы на свою сторону командой Зеленского — от личной беседы Зеленского с папой до украинки из толпы, которая вдруг дарит Льву какие-то артефакты из зоны боевых действий. Но папе удается ускользнуть, в том числе с помощью госсекретаря Пьетро Паролина, который, во-первых, сообщил, что никакого папского визита на Украину в ближайшее время не планируется и еще не время для этого», — подытожил Лункин.
Ранее Лункин отметил, что папа римский пытается обойти язык ненависти по отношению к РФ.
Как сообщалось, Путин провёл первый телефонный разговор с новым папой римским Львом XIV. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор носил конструктивный характер. Песков подчеркнул, что стороны продемонстрировали стремление продолжать подобные контакты.