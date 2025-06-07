Он добавил, что в новейшей истории Россия делала все для выстраивания эффективного взаимодействия и экономических связей, которые позволяли ФРГ развиваться. Однако нынешняя правящая верхушка Германии провоцирует столкновения между двумя странами, отметил председатель Госдумы. «Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет, мы готовы», — подчеркнул Володин.