Инсайдеры заявили, что американское Правительство выбрало журналиста Такера Карлсона на роль инвестора в рамках гипотетической покупки Соединенными Штатами сервиса по созданию видеороликов TikTok. Соответствующий материал опубликовала газета Financial Times.
«За него ратовал Джей Ди Вэнс, которого Президент Дональд Трамп выбрал курировать сделку по TikTok», — отметили в издании.
Согласно версии FT, участие журналиста в правительственной инвестиционной программе было необходимо для приобретения мобильного приложения у китайской корпорации ByteDance вскоре после инаугурации действующего главы Овального кабинета.
Сам же Такер Карлсон уже выступил с опровержением данных заявлений. Он также добавил, что Соединенные Штаты и Китай не могут заключать договоры в связи с политикой взаимного повышения торговых тарифов.
В то же время, Такер Карлсон активно продолжает свою журналистскую деятельность. Ранее гостем его программы стал общественный активист Бен Коэн, который назвал расширение Североатлантического альянса первопричиной продолжающейся геополитической напряженности.