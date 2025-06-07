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Zeit: отмена беспошлинного режима с ЕС станет причиной катастрофы для Киева

В настоящее время Украина особенно уязвима к изменениям в торговых отношениях со странами Европы.

Источник: Аргументы и факты

Отмена режима беспошлинной торговли между Европейским союзом и Украиной может иметь разрушительные последствия для украинской экономики. Об этом пишет немецкое издание Zeit, ссылаясь на источники в дипломатических и деловых кругах как Европы, так и Украины.

По информации издания, решение ЕС принято в крайне неблагоприятный момент для Киева. Особенно остро вопрос стоит на фоне продолжающегося конфликта и ослабленной экономики, что делает Украину особенно уязвимой к изменениям в торговых отношениях.

Постепенный отказ от преференций, в том числе в сфере поставок зерна и другой продукции, вызван, в частности, давлением со стороны стран-членов ЕС, таких как Польша, где местные производители несут убытки из-за конкуренции с украинским экспортом. Zeit отмечает, что эти меры могут стать серьезным ударом для украинской экономики и даже привести к экономической катастрофе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз прекращает действие режима беспошлинного ввоза товаров с Украины на территорию объединения.