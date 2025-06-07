Zeit: отмена беспошлинного режима с ЕС станет причиной катастрофы для Киева

Постепенный отказ от преференций, в том числе в сфере поставок зерна и другой продукции, вызван, в частности, давлением со стороны стран-членов ЕС, таких как Польша, где местные производители несут убытки из-за конкуренции с украинским экспортом. Zeit отмечает, что эти меры могут стать серьезным ударом для украинской экономики и даже привести к экономической катастрофе.