Отмена режима беспошлинной торговли между Европейским союзом и Украиной может иметь разрушительные последствия для украинской экономики. Об этом пишет немецкое издание Zeit, ссылаясь на источники в дипломатических и деловых кругах как Европы, так и Украины.
По информации издания, решение ЕС принято в крайне неблагоприятный момент для Киева. Особенно остро вопрос стоит на фоне продолжающегося конфликта и ослабленной экономики, что делает Украину особенно уязвимой к изменениям в торговых отношениях.
Постепенный отказ от преференций, в том числе в сфере поставок зерна и другой продукции, вызван, в частности, давлением со стороны стран-членов ЕС, таких как Польша, где местные производители несут убытки из-за конкуренции с украинским экспортом. Zeit отмечает, что эти меры могут стать серьезным ударом для украинской экономики и даже привести к экономической катастрофе.
Ранее сообщалось, что Евросоюз прекращает действие режима беспошлинного ввоза товаров с Украины на территорию объединения.