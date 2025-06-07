Кандидат психологических наук оценил детско-родительские отношения России, США и Украины

Между Вашингтоном, Киевом и Москвой существуют отношения родителей и ребенка.
Кандидат психологических наук, доцент КФУ Рамиль Гарифуллин оценил высказывания президента США Дональда Трампа о роли России, Украины и Штатов в международных отношениях, сравнив их с моделью детско-родительских отношений. По мнению эксперта, заявления американского лидера отражают установившуюся иерархию, в которой США позиционируют себя в качестве «родителя», а Россию и Украину — как «детей».
«…Трамп, назвав Россию и Украину “детьми”, обозначил превосходство США как некоего “взрослого” или “родителя” перед Украиной и Россией. И действительно, США являются “родителем” и подстрекателем всего того, что произошло между Украиной и Россией… Очевидно, что современная Украина … стала детищем США, которое наносит вред государственной безопасности, тревожит и беспокоит Россию», — отметил Гарифуллин в материале для argumenti.ru.
Эксперт также подчеркнул, что Россия не является «детищем» Штатов. По его мнению, обе страны выступают в качестве самостоятельных «родителей», а Украина оказалась между ними. При этом Гарифуллин выразил мнение, что нынешний конфликт подогревается «заокеанским родителем», который финансирует и подталкивает своего «ребенка» (Украину) к противостоянию с Россией.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия сохранит свое участие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Украине. Глава американского государства подчеркнул важность продолжения диалога между Москвой и Киевом. Кроме того, Трамп отметил, что Вашингтон не исключает введения дополнительных санкций в отношении России, если развитие событий потребует подобных мер.