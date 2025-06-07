Кандидат психологических наук оценил детско-родительские отношения России, США и Украины

«…Трамп, назвав Россию и Украину “детьми”, обозначил превосходство США как некоего “взрослого” или “родителя” перед Украиной и Россией. И действительно, США являются “родителем” и подстрекателем всего того, что произошло между Украиной и Россией… Очевидно, что современная Украина … стала детищем США, которое наносит вред государственной безопасности, тревожит и беспокоит Россию», — отметил Гарифуллин в материале для argumenti.ru.