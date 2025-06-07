Схватка нарциссов: психолог Шуров раскрыл, могут ли помириться Трамп и Маск

«Они в чем-то похожи — оба нарциссы, шоумены, только один, очевидно, покрупнее. Когда Маск запустил свой GPT-чат, тот сначала на вопрос, кто самый великий человек на Земле, отвечал: Маск. А потом, после разговора с Трампом, стал отвечать, что Трамп. Вот такая история. Началась конкуренция, в которой более ресурсный и влиятельный игрок показал, что Маск — даже не второй номер», — резюмировал Шуров.