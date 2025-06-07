Схватка нарциссов: психолог Шуров раскрыл, могут ли помириться Трамп и Маск

Между американским миллиардером, экс-главой департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом разгорелась словесная перепалка на фоне обсуждения бюджетного проекта страны.
Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», призвав «убить» его. В ответ Трамп выразил недовольство позицией бизнесмена, подчеркнув, что ранее «сделал для него немало».
«Трамп затопчет Маска».
Психотерапевт Василий Шуров в комментарии aif.ru проанализировал обострение конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском.
Эксперт отметил, что обе фигуры отличаются эксцентричным поведением и выраженными чертами нарциссизма, однако между ними наблюдается конкуренция, в которой Маск, по его мнению, уступает.
«Они в этом плане похожи — два нарцисса, шоумена, только один, естественно, покрупнее», — пояснил Шуров.
По его словам, несмотря на значительные ресурсы Илона Маска, Трамп обладает более весомым влиянием и уже продемонстрировал свое превосходство.
Маск веселится и дурачится на публику.
Василий Шуров в беседе с aif.ru прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа, заподозрившего Илона Маска в неадекватности.
По мнению эксперта, в поведении миллиардера и бывшего главы департамента эффективности правительства (DOGE) нет признаков безумия — напротив, это демонстративная игра на публику.
«Это милая странность. Он просто дурачится, ему скучно. Трамп с кем-то увлеченно беседует и не обращает на него внимания. Вот Маск и развлекает окружающих», — пояснил Шуров, проанализировав появившееся в соцсетях видео, где Маск демонстрирует фокус с вилками и ложками, находясь рядом с Трампом.
Эксперт отметил, что американский миллиардер является эксцентричным человеком, явно получающим удовольствие от внимания публики.
Столкновение двух нарциссов.
Василий Шуров в беседе с aif.ru допустил, что президент США Дональд Трамп может нанести удар по финансовому положению Илона Маска в ходе их обостряющегося публичного противостояния.
«Трамп его затопчет и отключит от денег. А поскольку Маск, проводя протрамповскую политику, нажил множество врагов, думаю, ему это аукнется с разных сторон. Это лишь подчеркивает, что он не политик и не понимает, что в политике говорят одно, а делают другое», — отметил Шуров.
Эксперт подчеркнул, что несмотря на внушительное состояние предпринимателя, «деньги у него можно легко забрать».
«Они в чем-то похожи — оба нарциссы, шоумены, только один, очевидно, покрупнее. Когда Маск запустил свой GPT-чат, тот сначала на вопрос, кто самый великий человек на Земле, отвечал: Маск. А потом, после разговора с Трампом, стал отвечать, что Трамп. Вот такая история. Началась конкуренция, в которой более ресурсный и влиятельный игрок показал, что Маск — даже не второй номер», — резюмировал Шуров.