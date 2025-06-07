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В прифронтовых селах Сумской области почти нет мирных жителей

В прифронтовых селах Сумской области, которые постепенно переходят под контроль армии России, почти нет мирных жителей.

В прифронтовых селах Сумской области, которые постепенно переходят под контроль армии России, почти нет мирных жителей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Во всех прифронтовых селах фактически не осталось мирных жителей. Добровольно и принудительно представители киевского режима вывезли их вглубь украинской территории», — сказал источник.

Он также отметил, что многие местные жители еще в 2022 году успели выехать из приграничных районов Сумской области на российскую территорию.

По данным Минобороны, в Сумской области под контроль ВС РФ перешли более десятка населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Север» затрофеили новый дрон ВСУ с системой «гарантированного подрыва».