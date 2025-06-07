Администрация Трампа готовит Такеру Карлсону неожиданную роль

По данным издания, Белый дом включил Карлсона в перечень потенциальных покупателей платформы в рамках ускоренного поиска новых владельцев приложения в текущем году. За кандидатуру журналиста выступал вице-президент Джей Ди Вэнс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за сопровождение переговоров по TikTok.
«Я ничего об этом не знаю. Я могу сказать следующее. Я был категорически против и остаюсь категорически против того, чтобы Конгресс Соединённых Штатов запрещал приложения для социальных сетей, потому что им не нравится то, что в них есть», — отметил Карлсон.
Напомним, что ранее Трамп объявил о подписании указа, разрешающего TikTok продолжать функционировать в США в течение ещё 75 дней. Это произошло из-за усердной работы по спасению сервиса его администрацией. Лидер Белого дома выразил надежду на заключение сделки с Китаем по работе приложения. Однако Пекин отказался продавать соцсеть.