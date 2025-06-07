Администрация Трампа готовит Такеру Карлсону неожиданную роль

«Я ничего об этом не знаю. Я могу сказать следующее. Я был категорически против и остаюсь категорически против того, чтобы Конгресс Соединённых Штатов запрещал приложения для социальных сетей, потому что им не нравится то, что в них есть», — отметил Карлсон.