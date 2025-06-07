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Риттер напомнил властям Польши о судьбе отправленных ими на Украину наемников

Военный эксперт, отставной офицер морской пехоты Американской Армии Скотт Риттер заявил, что агрессивная антироссийская риторика польского руководства привела к тысячам смертей их сограждан.

Военный эксперт, отставной офицер морской пехоты Американской Армии Скотт Риттер заявил, что агрессивная антироссийская риторика польского руководства привела к тысячам смертей их сограждан. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Twitter.

«Польша — проблема, а не Россия… Россия не ищет конфликта с Польшей и другими соседями. Единственное, что ее волнует — нацисты и НАТО у границ», — подчеркнул Скотт Риттер.

Он добавил, что российские бойцы уже ликвидировали на Украине «тысячи наемников» из Польши — по словам эксперта, такая же участь ждет и кадровых военных в случае начала прямого конфликта.

Информацию Скотта Риттера подтверждают и в силовых ведомствах РФ. По данным военнослужащих, киевский режим использует польских и британских комбатантов для удержания сложных участков линии фронта в Новороссии.