Володин направил обращение в Бундестаг.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на канцлера Германии Фридриха Мерца и руководство страны. Политик отправил обращение к президенту Бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента ФРГ.
«Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы!» — написал Володин в своем telegram-канале.
Депутат заявил, что причиной для обращения стали высказывания Мерца, прозвучавшие на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам спикера Госдумы, Мерц допустил искажение исторических фактов о Второй мировой войне, проигнорировав роль СССР в освобождении мира от нацизма. «Это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней», — подчеркнул Володин.
Он также отметил, что считает необходимым пригласить Мерца в Бундестаг для ознакомления с историей, отраженной на стенах Рейхстага. Володин выразил обеспокоенность поддержкой Германией действий украинских властей, которые он охарактеризовал как террористические атаки на российских граждан.
Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что спикер ГД Вячеслав Володин направил официальное послание председателю Бундестага Германии, а также руководителям парламентских фракций в связи с высказываниями канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно событий Второй мировой войны. Основанием для обращения послужили заявления Мерца, прозвучавшие во время его визита в Штаты.