Володин возложил на канцлера Германии ответственность за эскалацию конфликта на Украине

Депутат заявил, что причиной для обращения стали высказывания Мерца, прозвучавшие на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам спикера Госдумы, Мерц допустил искажение исторических фактов о Второй мировой войне, проигнорировав роль СССР в освобождении мира от нацизма. «Это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней», — подчеркнул Володин.