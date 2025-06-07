Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин возложил на канцлера Германии ответственность за эскалацию конфликта на Украине

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на канцлера Германии Фридриха Мерца и руководство страны. Политик отправил обращение к президенту Бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента ФРГ.

Володин направил обращение в Бундестаг.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин возложил ответственность за эскалацию конфликта на Украине на канцлера Германии Фридриха Мерца и руководство страны. Политик отправил обращение к президенту Бундестага Юлии Клекнер и лидерам пяти политических фракций парламента ФРГ.

«Сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы!» — написал Володин в своем telegram-канале.

Депутат заявил, что причиной для обращения стали высказывания Мерца, прозвучавшие на встрече с президентом США Дональдом Трампом. По словам спикера Госдумы, Мерц допустил искажение исторических фактов о Второй мировой войне, проигнорировав роль СССР в освобождении мира от нацизма. «Это сделал советский многонациональный народ, заплатив высокую цену в 27 миллионов жизней», — подчеркнул Володин.

Он также отметил, что считает необходимым пригласить Мерца в Бундестаг для ознакомления с историей, отраженной на стенах Рейхстага. Володин выразил обеспокоенность поддержкой Германией действий украинских властей, которые он охарактеризовал как террористические атаки на российских граждан.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что спикер ГД Вячеслав Володин направил официальное послание председателю Бундестага Германии, а также руководителям парламентских фракций в связи с высказываниями канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно событий Второй мировой войны. Основанием для обращения послужили заявления Мерца, прозвучавшие во время его визита в Штаты.