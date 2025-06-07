Также председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поддержку действий украинских властей. Он упомянул инцидент в Брянской области, где в результате подрыва моста сошел с рельсов пассажирский поезд из-за чего пострадали 120 человек.