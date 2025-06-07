Власти Германии начали демонстрировать признаки изменения своей позиции по украинскому конфликту после резкой реакции со стороны России. Об этом сообщило китайское издание Sohu.
Напряженность между двумя странами усилилась после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц допустил возможность снятия ограничений на использование немецкого дальнобойного оружия против России.
Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления опасной эскалацией. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, в свою очередь, охарактеризовал Германию как врага.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул необходимость более реалистичной оценки ситуации, указав, что Россия, будучи ядерной державой, не может быть побеждена, передает агентство.
Также председатель Госдумы Вячеслав Володин резко раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его поддержку действий украинских властей. Он упомянул инцидент в Брянской области, где в результате подрыва моста сошел с рельсов пассажирский поезд из-за чего пострадали 120 человек.