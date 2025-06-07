Рассмеялся до слез: Маск отреагировал на шутку Медведева о мире с Трампом в обмен на акции Starlink

Ранее KP.RU сообщил, что Трамп и Маск также обменялись колкостями в Сети. Политик заявил, что может прекратить сотрудничество с миллиардером в отношении госконтрактов. В свою очередь Маск пригрозил «свернуть» некоторые проекты в НАСА, а также заявил, что может начать поддерживать демократов и «уничтожить республиканцев», если это потребуется.