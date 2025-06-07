Рассмеялся до слез: Маск отреагировал на шутку Медведева о мире с Трампом в обмен на акции Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на шутку заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. В своем посте в соцсети X Медведев предложил, чтобы Москва помогла урегулировать конфликт между Маском и президентом США Дональдом Трампом.
Маск ответил на это сообщение эмодзи, изображающим смех до слез.
Напомним, Медведев в шутку заявил, что Россия выразила готовность выступить посредником в урегулировании конфликта. Как отметил зампред Совбеза, Москва может содействовать примирению сторон, но за определённую плату.
«Мы готовы содействовать заключению мирного соглашения между D и E за разумную плату и принять акции Starlink в качестве оплаты. Не ссорьтесь, ребята», — написал Медведев в соцсети X.
Конфликт между президентом и главой Tesla обострился накануне, когда Маск резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью». В ответ Трамп выразил разочарование, напомнив, что «сделал для него многое». Маск парировал, заявив, что именно благодаря его поддержке Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над Конгрессом.
Западные СМИ уже пишут, что советники президента США готовятся к «затяжной войне» с Маском, который еще недавно работал в администрации американского лидера. Накануне миллиардер поддержал одного из пользователей социальной сети «Х», предложившего объявить импичмент.
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп и Маск также обменялись колкостями в Сети. Политик заявил, что может прекратить сотрудничество с миллиардером в отношении госконтрактов. В свою очередь Маск пригрозил «свернуть» некоторые проекты в НАСА, а также заявил, что может начать поддерживать демократов и «уничтожить республиканцев», если это потребуется.
Тем временем конфликт между американским лидером и предпринимателем прокомментировал отец последнего. Эррол Маск подчеркнул, что считает произошедшее борьбой сильных лидеров. По его словам, в данном случае «альфа-самцы» попросту выясняют отношения.
Между тем Маск рассматривает возможность об отказе в поддержке Республиканской партии. Бизнесмен хочет перейти к демократам и при необходимости «уничтожить республиканцев». В Белом доме хотят инициировать переговоры с Маском для примирения.