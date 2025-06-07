Власти начали принимать заявки от граждан, которым не хватает денег на оплату электричества и газа

Государство готово частично покрывать расходы на газ и электроэнергию для нуждающихся семей.
Поддержка будет предоставляться в следующем объёме:
- по потреблению электроэнергии — компенсируются расходы, превышающие базовую норму, максимум до 150 кВт/ч в месяц;
- по потреблению природного газа — компенсируются расходы, превышающие базовую норму, до 250 кубометров в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.
То есть простыми словами — государство будет каждый месяц оплачивать стоимость до 150 кВт/ч потреблённой электроэнергии сверх социальной нормы, а также до 250 кубометров газа в отопительный сезон и до 150 кубометров — в остальные месяцы.
Чтобы претендовать на помощь, семья должна быть включена в один из социальных реестров:
Единый реестр социальной защиты — для семей, где совокупный доход на одного человека не превышает 669 тысяч сумов в месяц.
Реестр малообеспеченных — для семей с доходом ниже 1,1 миллиона сумов на человека.
Подать заявление можно несколькими способами: через Центры социальных услуг «Инсон», обратившись к социальному работнику в махалле и по телефону горячей линии 1140.
При этом доход — не единственный фактор, который учитывается. Комиссия также анализирует имущественное положение семьи: наличие автомобиля, недвижимости, банковских вкладов и других активов.
Власти подчёркивают, что программа направлена на поддержку тех, кто действительно нуждается, и призывают обращаться только при наличии объективных оснований.