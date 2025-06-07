Соединенные Штаты постепенно теряют интерес к Украине. В стране идет смена геополитических интересов в сторону Азии, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Первый раз в истории глава Пентагона не будет участвовать во встрече контактной группы по Украине. Вряд ли это совпадение. США посылают сигнал о потере интереса к конфликту», — сказал он на YouTube.
По словам аналитика, проект конфликта между Россией и Украиной готовился еще со времен президента США Билла Клинтона. Однако теперь в Вашингтоне произошел коренной перелом интересов в сторону стран Азии.
Отметим, что министр обороны США Пит Хегсет пропустит встречу контактной группы по Украине, об этом ранее проинформировало агентство Associated Press. Издание считает, что таким методом Вашингтон дает сигнал о намерении дистанцироваться от военных действий на Украине.
Ранее офицер-отставник США Скотт Риттер напомнил Польше о судьбе отправленных на Украину наемников.