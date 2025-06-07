Володин: ФРГ все больше втягивается в военные действия против РФ

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил обращение главе немецкого Бундестага и лидерам пяти парламентских фракций ФРГ, в котором заявил, что планы по организации производства ракет на украинской территории все сильнее вовлекают Германию в военный конфликт с Россией. Текст документа опубликован на сайте Госдумы.
«Знаем, что правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ всё больше втягивается в военные действия против России», — отметил парламентарий.
Все стороны прекрасно знают, к каким последствиям может привести подобный шаг, уточнил Володин.
По его мнению, нынешнее руководство Германии создает условия для эскалации конфликта и провоцирует столкновения между государствами. Россия не желает идти на конфронтацию, однако, если она случится, наша страна будет к этому готова, добавил председатель Госдумы.
Ранее президент США Трамп заявил, что Украина дала России повод разбомбить её.