Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин направил обращение президенту бундестага ФРГ и лидерам пяти политических фракций немецкого парламента в связи с заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанными во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом депутат написал в субботу, 7 июня.
— Говоря об итогах Второй мировой войны, Мерц позволил себе исказить историю, забыв, кто на самом деле освободил мир от нацизма, — заявил Володин.
Он предложил пригласить Мерца в бундестаг, чтобы тот смог устранить пробелы в своих знаниях и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, а также с языком, на котором они сделаны.
Володин также указал на циничность высказываний Мерца в поддержку киевского режима, который, как утверждается, превратился в террористическую организацию, осуществляющую атаки на мирных жителей России.
— В ФРГ должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам, — подчеркнул Володин.
По мнению спикера, нынешнее руководство Германии создает предпосылки для эскалации конфликта и провоцирует столкновения между странами. При этом Володин задался вопросом, соответствует ли такая политика желаниям народа Германии, добавив, что Россия конфликта не хочет, но готова к нему, говорится в его Telegram-канале.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с негативом восприняли тот факт, что Мерц, общаясь с Трампом, не упомянул о вкладе СССР в победу над нацизмом.