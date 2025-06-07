«Забыл, кто освободил мир»: Володин направил обращение в бундестаг из-за слов Мерца

По мнению спикера, нынешнее руководство Германии создает предпосылки для эскалации конфликта и провоцирует столкновения между странами. При этом Володин задался вопросом, соответствует ли такая политика желаниям народа Германии, добавив, что Россия конфликта не хочет, но готова к нему, говорится в его Telegram-канале.