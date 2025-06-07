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Бойцы «Севера» захватили интеллектуальный FPV-дрон ВСУ в Сумской области

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации группировки «Север» перехватили украинский интеллектуальный FPV-дрон в Сумской области с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил РИА «Новости» офицер подразделения с позывным Витязь.

Источник: Life.ru

По его словам, беспилотник Вооружённых сил Украины оснащён системой интеллектуального захвата и сопровождения цели, малошумными винтами, разночастотными антеннами и механизмом гарантированного дистанционного подрыва.

Ранее военный эксперт заявил, что стремительное развитие лазерных и электромагнитных технологий может полностью изменить правила игры на поле боя: беспилотники могут утратить свою эффективность. По его словам, электромагнитные системы есть у США и Китая, в России подобное может появиться в течение пяти лет.