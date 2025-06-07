Спикер Государственной думы Вячеслав Володин адресовал обращение руководителю немецкого бундестага и лидерам пяти главных политических фракций парламента Германии, уведомив их об отправке документов, которые позволят беспристрастно оценить атаки и террористические акты киевского режима в российских городах.
Обращение было инициировано Володиным в ответ на заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны. В России слова немецкого политика посчитали циничными.
«Вы должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьёт по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры», — говорится в тексте документа, опубликованного на официальном сайте Госдумы.
Парламентарий добавил, что среди пострадавших есть и пассажиры поездов. По его словам, предоставленные бундестагу материалы позволят сформировать объективное представление о происходящем.
Ранее Володин заявил, что ФРГ все больше втягивается в военные действия против России.