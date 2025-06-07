Москва добивается открытия прямого авиасообщения с США

Замглавы МИД также сообщил, что Москва продолжает работу по облегчению режима перемещений для сотрудников российских загранучреждений в США и возвращению конфискованных объектов дипломатической недвижимости. По его словам, несмотря на изначальное сопротивление Вашингтона, стороны начали обсуждать возможную дорожную карту по этому вопросу. Кроме того, в рамках поручений президентов двух стран прошли два раунда экспертных консультаций, что позволило согласовать обмен нотами о беспрепятственном финансировании и переводах средств для диппредставительств, а также добиться определенного прогресса по сокращению сроков визового оформления.