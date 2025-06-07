Москва добивается открытия прямого авиасообщения с США

РФ добивается начала диалога с США о возобновлении прямого авиасообщения.
Россия настаивает на возобновлении прямого авиасообщения с США и добивается начала содержательного диалога по этому вопросу. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, обсуждение вопроса о восстановлении авиарейсов между двумя странами пока идет сложно.
«Мягко говоря, без энтузиазма пока воспринимается российское предложение возобновить прямое авиасообщение между нашими странами, но мы не оставляем усилий вовлечь американскую сторону в предметный диалог и по данному сюжету… Сроки следующего раунда консультаций по раздражителям пока обсуждаются», — отметил Рябков в разговоре с ТАСС.
Замглавы МИД также сообщил, что Москва продолжает работу по облегчению режима перемещений для сотрудников российских загранучреждений в США и возвращению конфискованных объектов дипломатической недвижимости. По его словам, несмотря на изначальное сопротивление Вашингтона, стороны начали обсуждать возможную дорожную карту по этому вопросу. Кроме того, в рамках поручений президентов двух стран прошли два раунда экспертных консультаций, что позволило согласовать обмен нотами о беспрепятственном финансировании и переводах средств для диппредставительств, а также добиться определенного прогресса по сокращению сроков визового оформления.
Ранее руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров сообщил, что Росавиация проводит интенсивные консультации с представителями различных государств по вопросу восстановления международных авиарейсов для российских перевозчиков. В ходе форума HeliRussia 2025 Ядров отметил, что ведется активный диалог с авиационными регуляторами целого ряда государств, и многие из тех стран, которые ранее приостановили авиасообщение с Россией, сейчас выражают готовность возобновить полеты.