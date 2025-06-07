«Ничем хорошим не закончится»: В США обвинили Украину в эскалации конфликта

«Началась эскалация конфликта по вине Украины. Безответственность европейцев и украинцев в отсутствии желания прийти к разумному миру ничем хорошим не закончится», — сказал Сакс во время трансляции в соцсети Х.
Экономист подчеркнул, что действия Украины затронули проблему ядерного сдерживания между Западом и РФ. После выхода США из соглашения об ограничении вооружений уровень угроз для Москвы постоянно возрастал.
Ранее президент США Дональд Трамп высказывал мнение о том, что Украина своим нападением на российские аэродромы дала Москве основания для ответного удара. После массированного удара ВС РФ по военным объектам на Украине Владимир Зеленский выражал недовольство мощным ответом со стороны России и призывал западных партнёров усилить давление на Российскую Федерацию.