«Ничем хорошим не закончится»: В США обвинили Украину в эскалации конфликта

Ранее президент США Дональд Трамп высказывал мнение о том, что Украина своим нападением на российские аэродромы дала Москве основания для ответного удара. После массированного удара ВС РФ по военным объектам на Украине Владимир Зеленский выражал недовольство мощным ответом со стороны России и призывал западных партнёров усилить давление на Российскую Федерацию.