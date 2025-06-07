СМИ Украины оставили без внимания протест родственников пропавших боевиков ВСУ

«Бесследные исчезновения» киевских радикалов на этом направлении фронта не вызывают удивления на фоне сообщений об активном продвижении бойцов Российской Армии. Ранее стало известно, что перед бегством с позиций боевики ВСУ принудительно «эвакуируют» жителей Сумской области.