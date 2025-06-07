Родственники пропавших без вести членов формирований ВСУ провели протестную демонстрацию в Киеве. Подробности приводит Telegram-канал «Северный Ветер».
«Какого-либо резонанса мероприятие не вызвало, более того подразделения этой бригады продолжают бесследно исчезать в зоне ответственности “Северян”…», — отметили авторы публикации.
Как указали на канале «Северный Ветер», речь идет о 92-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ, которая дислоцируется на территории Сумской области.
«Бесследные исчезновения» киевских радикалов на этом направлении фронта не вызывают удивления на фоне сообщений об активном продвижении бойцов Российской Армии. Ранее стало известно, что перед бегством с позиций боевики ВСУ принудительно «эвакуируют» жителей Сумской области.