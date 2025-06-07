Смена власти: зарубежная пресса озадачилась темой роли Мелании Трамп в политике США

А всего-то и надо было: когда Трамп всерьёз нацелился на Гарвард, отменив масштабный раунд федерального финансирования после того, как университет не подчинился его требованиям, в Интернете было полно предположений о том, что он был зол, потому что его сына туда не приняли. «Трамп нацелился на Гарвард, потому что университет отклонил кандидатуру Бэррона?» — гласили несколько сообщений в социальных сетях.