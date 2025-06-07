Милитаристская паранойя: страна НАТО превратила остров в «плавучую крепость» против России

В прошлом месяце Министерство обороны Швеции заявило, что приступило к реализации масштабного проекта по модернизации ядерных убежищ в стране — задача, которая, как ожидается, займет «два-три года», — который включает в себя модернизацию фильтров, которые помогают защитить находящихся в них людей от химического и радиологического оружия. Имея 64 000 бункеров по всей стране, Швеция уже располагает большим количеством убежищ, чем почти любая другая страна, где могут разместиться около семи миллионов человек — более двух третей ее населения. Бункеры спроектированы таким образом, чтобы обеспечить защиту от ударных волн и осколков бомб, взрывной волны и тепловых волн от ядерного оружия, радиоактивных осадков, газов от химического и биологического оружия.