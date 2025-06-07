Усилия Европы по подготовке своих вооруженных сил к крупному конфликту с Москвой вышли на новый уровень. Европейские лидеры и руководители оборонных ведомств работают над тем, чтобы их вооруженные силы могли противостоять России.
Британский премьер-министр Кир Стармер на днях пообещал сделать Великобританию «боеготовой», взяв на себя обязательство построить 12 новых атомных подводных лодок и по меньшей мере шесть новых заводов по производству боеприпасов в рамках правительственного стратегического оборонного обзора, пишет Daily Mail. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин профинансирует производство ракет дальнего радиуса действия на Украине, вскоре после того, как провел через парламент законопроект о расходах на оборону и инфраструктуру в размере 500 миллиардов евро.
Но нигде это стремление к ремилитаризации не проявляется так ярко, как на шведском острове Готланд — туристическом центре площадью 1000 квадратных миль в Балтийском море, который быстро превращается в плавучую крепость и ключевой военный форпост НАТО, подчеркивает Daily Mail.
Во время недавнего визита на Готланд начальник штаба обороны Швеции и заместитель верховного главнокомандующего Карл-Йохан Эдстрем рассказал MailOnline о своем видении Готланда как будущего центра НАТО и первой линии обороны от российской «агрессии».
Швед также предупредил, что трансатлантический альянс по безопасности «не может отвести глаз от России в течение следующих 15 лет», и сказал, что Готланд должен быть готов «принять удар» от сил Москвы и продолжать борьбу.
Важность позиции Готланда трудно переоценить, отмечает Daily Mail. Остров расположен всего в 120 милях от прибалтийских государств Эстонии, Латвии и Литвы — всех членов НАТО — и всего в 230 милях от российской Калининградской области.
Поскольку Швеция теперь является частью трансатлантического альянса по безопасности, Готланд предлагает союзным странам идеальную базу для наблюдения и сдерживания российских воздушных и морских угроз над Балтийским морем, а в военное время обеспечивает воздушное прикрытие войск НАТО, задействованных в Европе, при нанесении ударов по позициям, удерживаемым Россией, пишет Daily Mail. Но после почти полной демилитаризации острова шведским военным приходится наперегонки со временем восстанавливать боевые силы на острове и строить инфраструктуру, необходимую для поддержки крупного конфликта.
«Готланд является очень важным островом и территорией для обороны и сдерживания всей зоны ответственности НАТО, — сказал генерал-лейтенант Эдстрем в интервью MailOnline. — Я вижу одну большую его роль в том, чтобы быть центром материально-технического обеспечения НАТО с Запада на Восток. Вторая роль заключается в том, чтобы стать платформой, на которой вы сможете проецировать мощь для фактического контроля коммуникаций на уровне моря, а также воздушного пространства над Балтийским морем, чтобы создать наш собственный пузырь A2/AD (защита от доступа и зоны запрета). И, в-третьих, Готланд был бы идеальным местом также для наращивания наступательных возможностей, необходимых для нанесения глубокого удара, например, для защиты союзников по НАТО».
Стратегическая ценность Готланда как логистического центра и плацдарма для нанесения ударов по российским военным объектам в случае нападения на Европу не ускользает от внимания других западных военных руководителей, продолжает рассуждать Daily Mail.
Немецкий генерал Карстен Бройер заявил, что значительный рост производства российского военно-промышленного комплекса якобы свидетельствует о том, что Москва готовит свои запасы оружия и боеприпасов к будущему столкновению с НАТО, добавив, что страны Прибалтики подвергаются особенно высокому риску нападения.
«Страны Балтии действительно подвержены влиянию русских, не так ли? И как только вы окажетесь там, вы действительно почувствуете это на переговорах, которые мы там проводим», — сказал немец.
Он рассказал, что представители министерства обороны Эстонии использовали аналогию с тем, что они находятся рядом с лесным пожаром, когда они «чувствуют жар, видят пламя и чувствуют запах дыма», но в Западной Европе «вы, вероятно, видите немного дыма над горизонтом и не более того».
На днях Дэвид Петреус, американский генерал и бывший глава ЦРУ, раздувая антироссийскую истерию, заявил, что Россия якобы может начать вторжение в лимитрофную Литву, чтобы испытать решимость Запада или в качестве предвестника более широкого наступления.
Во время холодной войны на Готланде располагались тысячи солдат, поскольку Стокгольм принимал меры предосторожности перед лицом потенциального советского нападения, несмотря на двухвековую политику военного нейтралитета Швеции, напоминает Daily Mail. Военные аналитики называли остров «непотопляемым авианосцем» Швеции — такова была его стратегическая ценность. Но в постсоветскую эпоху, когда геополитическая напряженность ослабла, а оборонные бюджеты сократились, Стокгольм начал постепенно сворачивать свою деятельность. К 2005 году остров был почти полностью демилитаризован — его гарнизоны были выведены из эксплуатации, оборудование распродано, а личный состав выведен, за исключением незначительного присутствия войск ополчения.
Теперь же Стокгольм резко изменил свое решение. Закон об обороне от 2015 года предусматривал воссоздание на острове нового механизированного батальона, и к 2018 году Готландский полк был официально восстановлен. В 2020 году полк принял командование над подразделением, известным как 181-й бронетанковый батальон, и впервые со времен холодной войны на острове начали проходить подготовку новобранцы. В настоящее время разрабатывается полноценная бригадная боевая группа, пишет Daily Mail. К 2027 году Швеция хочет разместить на острове около 4500 военнослужащих, которые будут не только контролировать ее противовоздушную оборону и разведывательные операции, но и сдерживать нападение противника.
Представитель Сил обороны Швеции Томас Ангсхаммер сообщил MailOnline, что в состав этих сил войдут механизированный батальон, пехотный батальон и батальон внутренней охраны при поддержке специализированных подразделений, включая подразделения связи, инженерии, противовоздушной обороны, артиллерии и медицинского обеспечения.
Также планируется создание взвода по обезвреживанию взрывоопасных предметов (EOD) и центра боевого материально-технического обеспечения, что позволит Готланду к 2030 году обеспечить как самооборону, так и прием и поддержание подкреплений в случае конфликта с полной боеготовностью.
Чтобы поддержать эти силы, Шведское фортификационное агентство приступило к масштабной инфраструктурной программе. В прошлом году было завершено строительство новых казарм и медицинского учреждения, а также столовой, помещений для учений и технического обслуживания для поддержки постоянных военнослужащих и подготовки новобранцев, число которых растет с каждым годом. Техническое обслуживание танков и бронетехники практически завершено, и началось строительство современного логистического центра и офиса агентства, которое планируется завершить в следующем году.
Эти разработки позволят Готланду функционировать не только как отдельный гарнизон, но и как полноценная передовая оперативная база, способная принимать войска союзников и выступать в качестве центрального узла обороны стран Балтии и восточного фланга НАТО.
Генерал-лейтенант Эдстрем признал, что предстоит проделать огромный объем работы, прежде чем Готланд сможет разместить полностью боеспособные боевые силы, а также войска союзников, но сказал, что до сих пор островной полк «проделывал действительно большую работу» по подготовке.
«Мне действительно нравится этот полк, потому что инфраструктура здесь совершенно новая, но на это требуется время… На создание новой инфраструктуры требуется время. С этой точки зрения, у нас есть некоторые ограничения, когда речь заходит о том, сколько солдат мы можем взять и разместить одновременно, — сказал он. — Но я бы сказал, что Готланд как остров уже много лет используется для проведения крупных международных учений — все подразделения, которые здесь работают, уже чувствуют себя комфортно, работая вместе с союзниками».
Стремительная милитаризация Готланда является симптомом более широких усилий по подготовке вооруженных сил и гражданского общества Швеции к войне, констатирует Daily Mail.
Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил в январе, что Швеция "не находится в состоянии войны, но и мира в стране тоже нет, и призвал шведов подготовиться к любым неожиданностям.
Правительство скандинавской страны четко сформулировало план действий, известный как «Всеобщая оборона». «С момента, когда вам исполнится 16 лет, и до конца года, когда вам исполнится 70 лет, вы являетесь частью системы тотальной обороны Швеции и обязаны нести службу в случае войны или угрозы войны», — говорится в заявлении на информационном портале правительства Швеции, посвященном кризисным ситуациям.
Генерал Эдстрем сообщил MailOnline, что шведские военные уже тесно сотрудничают с различными учреждениями государственного сектора и частными компаниями для обеспечения подготовки и инструктажа гражданских лиц: «Мы делаем это постоянно — это постоянная работа. Мы разделили Швецию на четыре военных округа, а Готланд стал пятым. Эти регионы очень тесно сотрудничают с гражданскими ведомствами, властями, организациями и компаниями, чтобы укрепить концепцию тотальной обороны. Иногда это также означает обмен планами между военными и гражданскими подразделениями и проведение совместных учений. В настоящее время мы тесно работаем над этим — это активные усилия с реальным обучением, планами сотрудничества и интеграции».
Позже он сказал журналистам: «Мы создаем устойчивый остров, который может выдержать удар и продолжать работать как на гражданской, так и на военной стороне. Это и есть наша цель: продолжать повышать устойчивость шведского общества и концепцию тотальной обороны, а также, в частности, способность Готланда принять удар на себя и продолжать работать».
В рамках концепции тотальной обороны шведское правительство учредило должность министра гражданской обороны, который будет работать бок о бок с министром вооруженных сил, чтобы гражданские лица могли быть мобилизованы так же, как и военные.
В ноябре Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB) распространило среди жителей пять миллионов брошюр, призывающих их готовиться к возможной войне, напоминает Daily Mail. Брошюра под названием «Если разразится кризис или война» содержала информацию о том, как подготовиться к таким чрезвычайным ситуациям, как война, стихийные бедствия, кибератаки и терроризм.
Правительство инвестирует средства в повышение эффективности работы служб экстренной помощи во время конфликтов, укрепление кибербезопасности и пополнение запасов медикаментов.
В прошлом месяце Министерство обороны Швеции заявило, что приступило к реализации масштабного проекта по модернизации ядерных убежищ в стране — задача, которая, как ожидается, займет «два-три года», — который включает в себя модернизацию фильтров, которые помогают защитить находящихся в них людей от химического и радиологического оружия. Имея 64 000 бункеров по всей стране, Швеция уже располагает большим количеством убежищ, чем почти любая другая страна, где могут разместиться около семи миллионов человек — более двух третей ее населения. Бункеры спроектированы таким образом, чтобы обеспечить защиту от ударных волн и осколков бомб, взрывной волны и тепловых волн от ядерного оружия, радиоактивных осадков, газов от химического и биологического оружия.