В киргизском городе демонтировали один из самых больших в мире памятников Ленину

В городе Ош на юге Киргизии демонтировали памятник Ленину, который являлся одним из самых больших в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей.
Демонтаж был осуществлен городскими службами в ночь на субботу, 7 июня. При этом пока не понятно, вернется ли памятник обратно, либо же его убрали навсегда. Администрация Оша никаких заявлений по этому поводу пока не делала.
Отметим, что Ош — это второй после Бишкека город в Киргизии. Он расположен на юге республики близ границы с Узбекистаном и считается южной столице страны.
Демонтированный памятник Ленину в Оше располагался в самом центре города — рядом с парком любви и парком Токтогула Сатылганова. Его высота составляла почти 25 метров — это один из самых высоких монументов советскому вождю в мире.
К слову, в Бишкеке ранее памятник Ленину убрали с центральной площади Ала-Тоо. Его перенесли за здание Национального исторического музея Киргизии.
Читайте также: Памятник Дарье Дугиной установят летом в Подмосковье.