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В киргизском городе демонтировали один из самых больших в мире памятников Ленину

В городе Ош на юге Киргизии демонтировали памятник Ленину, который являлся одним из самых больших в мире.

В городе Ош на юге Киргизии демонтировали памятник Ленину, который являлся одним из самых больших в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей.

Демонтаж был осуществлен городскими службами в ночь на субботу, 7 июня. При этом пока не понятно, вернется ли памятник обратно, либо же его убрали навсегда. Администрация Оша никаких заявлений по этому поводу пока не делала.

Отметим, что Ош — это второй после Бишкека город в Киргизии. Он расположен на юге республики близ границы с Узбекистаном и считается южной столице страны.

Демонтированный памятник Ленину в Оше располагался в самом центре города — рядом с парком любви и парком Токтогула Сатылганова. Его высота составляла почти 25 метров — это один из самых высоких монументов советскому вождю в мире.

К слову, в Бишкеке ранее памятник Ленину убрали с центральной площади Ала-Тоо. Его перенесли за здание Национального исторического музея Киргизии.

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