Ротация мобилизованных из Новосибирска обсуждается третий год

Военный эксперт Александр Чугай прокомментировал сроки возможного возвращения мобилизованных новосибирцев, участвующих в СВО, домой. Вопрос ротации военнослужащих поднимается уже третий год — с момента объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает Сиб.фм.
На заседании Совета по культуре, отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина, президент Владимир Путин сообщил, что Министерство обороны занимается проработкой механизма ротации для тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции с самого начала.
В беседе с изданием Сиб.фм Александр Чугай выразил мнение о перспективах возвращения бойцов в этом году и назвал возможные условия, при которых это может произойти.