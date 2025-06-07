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Володин предупредил Германию о последствиях развертывания ракетного производства на Украине

Володин заявил, что ФРГ всё больше втягивается в военные действия против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия все глубже вовлекается в военное противостояние с Россией, планируя развернуть производство ракет на Украине. Об этом говорится в обращении к президенту Бундестага Юлии Клёкнер и лидерам немецких парламентских фракций, опубликованному на официальном сайте Госдумы.

«Правительство Германии планирует развернуть производство ракет на Украине. Этим ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. К чему это может привести, вы сами понимаете», — подчеркнул Володин.

Спикер напомнил, что Россия долгое время выстраивала с Германией сотрудничество, способствовавшее развитию немецкой экономики. Однако нынешнее руководство ФРГ, по его словам, сознательно обостряет отношения между странами.

«Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет, мы готовы», — заключил он.

Напомним, министры обороны Германии и Украины Борис Писториус и Рустем Умеров заключили сделку, предусматривающую финансирование Берлином производства дальнобойного оружия на территории Украины.