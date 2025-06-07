Маск решил создать в США новую партию для борьбы с республиканцами и демократами

Предложение создать альтернативу Демократической и Республиканской партиям поступило от бизнесмена на фоне его продолжающейся ссоры с Президентом США Дональдом Трампом. Ранее американский лидер предположил, что странности Илона Маска связаны с пагубным пристрастием к запрещенным препаратам.