Маск решил создать в США новую партию для борьбы с республиканцами и демократами

Изобретатель-предприниматель Илон Маск предложил создать в Соединенных Штатах полноценную третью политическую партию. Соответствующие заявление он сделал на личном аккаунте в соцсети Х.
«Люди сказали свое слово», — подчеркнул Илон Маск.
По словам изобретателя, в голосовании о создании «Партии Америка» (The America Party) 80 процентов присоединившихся к условному избирательному процессу поддержали его инициативу. Данные «выборы» проходили в принадлежащей Илону Маску соцсети Х.
Предложение создать альтернативу Демократической и Республиканской партиям поступило от бизнесмена на фоне его продолжающейся ссоры с Президентом США Дональдом Трампом. Ранее американский лидер предположил, что странности Илона Маска связаны с пагубным пристрастием к запрещенным препаратам.