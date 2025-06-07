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Маск решил создать в США новую партию для борьбы с республиканцами и демократами

Изобретатель-предприниматель Илон Маск предложил создать в Соединенных Штатах полноценную третью политическую партию.

Изобретатель-предприниматель Илон Маск предложил создать в Соединенных Штатах полноценную третью политическую партию. Соответствующие заявление он сделал на личном аккаунте в соцсети Х.

«Люди сказали свое слово», — подчеркнул Илон Маск.

По словам изобретателя, в голосовании о создании «Партии Америка» (The America Party) 80 процентов присоединившихся к условному избирательному процессу поддержали его инициативу. Данные «выборы» проходили в принадлежащей Илону Маску соцсети Х.

Предложение создать альтернативу Демократической и Республиканской партиям поступило от бизнесмена на фоне его продолжающейся ссоры с Президентом США Дональдом Трампом. Ранее американский лидер предположил, что странности Илона Маска связаны с пагубным пристрастием к запрещенным препаратам.