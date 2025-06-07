Трамп начал зачищать ФБР: эксперт объяснил происходящее в американских спецслужбах

Команда Трампа решила вычистить «авгиевы конюшни» американских спецслужб. И сразу же взялась за один из главных столпов своей же национальной безопасности — ФБР. Как это происходит и зачем это надо новому американскому президенту, рассказал Юрий Жданов, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ.
— Юрий Николаевич, чистка, которая сейчас происходит в одной из серьезнейших контрразведок мира, — повторение пресловутых сталинских репрессий (об этом уже намекают некоторые демократические политики)?
— Со сталинскими репрессиями происходящее в ФБР не сравнить — нет лагерей, выселений семей с конфискациями, расстрелов, наконец… Так, всего лишь, увольнения — причем, с пенсиями и компенсациями. Говоря языком тех же демократов, — «это другое». Щадящий режим. Хотя, чего греха таить, мотивы обиды и мести со стороны Трампа, а также — стремление установить контроль над элитами и населением и, в целом, укрепить собственную власть — присутствуют. Как же без этого.
— Что происходит? Кого увольняют и за что?
— Адам Голдман из New York Times (а я напомню, что это издание, оппозиционно настроенное к Трампу) подробно рассказывает, как новый, девятый по счету, директор ФБР Каш Патель реформирует это одиозное ведомство. А, главное, зачем он это делает. По словам Голдмана, Патель утверждает, что ФБР скомпрометировало себя и будет представлять угрозу для общества, пока не будут приняты решительные меры. Об этом он написал в своей книге «Правительственные гангстеры», утверждая, что высшие чины бюро должны быть устранены от руководства.
— Как это должно происходить? Надеюсь, их не будут отстреливать?
— И я на это надеюсь. Голдман пишет: «За кулисами постепенно формируется видение ФБР при президенте Трампе. Агентов увольняют. Других понижают в должности или отправляют в отпуск без объяснения причин. А чтобы выявить источники утечек информации, мистер Патель заставляет сотрудников проходить проверку на полиграфе. В совокупности эти шаги вызывают тревожные волнения в ФБР, порождая страх и неуверенность по мере того, как Патель и его заместитель Дэн Бонджино быстро пополняют ряды старших агентов и переключают внимание агентства на иммиграцию. Их настойчивые заявления о том, что при предыдущих директорах бюро было политизировано, в дополнение к их быстрым действиям против коллег, заставляют сотрудников задаваться вопросом, не будут ли они тоже уволены, потому что работали над расследованием, которое очерняло сторонников Трампа, или имели связи с предыдущей администрацией. Эти действия свели на нет десятилетия опыта ФБР в области национальной безопасности и борьбы с преступностью и вызвали вопросы о том, обладают ли агенты, занимающие такие важные посты, достаточными знаниями для выполнения основных задач».
— Насколько компетентен сам Каш Патель?
— По американским меркам — вполне. Он в свое время служил в Совете национальной безопасности США, был старшим советником исполняющего обязанности директора Национальной разведки и начальника штаба исполняющего обязанности министра обороны США во время первого президентства Трампа. Как член Республиканской партии, Патель работал старшим помощником конгрессмена Девина Нунеса во время его пребывания на посту председателя Комитета по разведке Палаты представителей. Он начал свою карьеру в качестве федерального государственного защитника, федерального прокурора, работающего над делами национальной безопасности, и юридического представителя Вооруженных сил США. Так что, он в теме. Это вам не гинеколог на посту министра обороны Германии.
— Как новое руководство ФБР намерено выяснять уровень компетенции своих подчиненных?
— Не уверен, что уровень именно компетенции здесь — решающий фактор. Дэн Бонджино (тоже в прошлом сотрудник спецслужб) написал в социальных сетях:
«Мы с директором Пателем сформируем большинство наших новых реформистских команд. Процесс найма может занять некоторое время, но мы приближаемся к финишной прямой. Это поможет нам обоим удвоить усилия в рамках нашей программы реформ. Ведомство вернется к прошлым расследованиям, таким как утечка в 2022 году проекта решения Верховного суда по абортам, кокаин, найденный два года назад в Белом доме, и самодельные бомбы, найденные возле Капитолия 6 января 2021 года».
Напомню, два из этих дел изначально не были в ведении ФБР — кокаин расследовала Секретная служба, а утечка проекта решения — маршал Верховного суда. Тем не менее, Дэн Бонджино утверждает:
«Мы с директором проанализировали ряд случаев потенциальной коррупции в государственных органах, которые, по понятным причинам, вызвали общественный интерес».
При этом Бонджино почему-то назвал самодельные бомбы потенциальным актом коррупции в государственных органах, а не внутренним терроризмом. Он настаивал, не приводя доказательств, что самодельные бомбы были «внутренней работой» и что «ФБР знает, кто этот человек».
New York Times саркастично комментирует: «ФБР обычно не разглашает информацию о расследованиях, и заявление мистера Бонджино мало что изменило в представлении о том, что он и мистер Патель стремятся перемыть косточки многолетним претензиям правых, возвращаясь к эпизодам, которые разозлили консерваторов, поддерживающих президента. Их действия усилили ту же критику, которую они обрушивали на бюро при администрации Байдена: что ФБР превращается в оружие».
— А разве не так?
— Может, и так. Причем, это оружие — обоюдоострое. Еще после убийства Кеннеди появилась информация, что Гувер (самый одиозный руководитель ФБР) собрал на элиту США и рядовых американцев гигантское досье компромата. Правда, обнаружить его пока так и не удалось, но это не отменяет факта его наличия. Как говорится, осадок остался. Так что, не Трамп сделал ФБР оружием против сограждан.
New York Times, ссылаясь на интервью с десятком действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь возмездия, свидетельствует:
«Бывшие и нынешние сотрудники ФБР предупредили, что попытки сторонников Трампа подогнать бюро под свое мировоззрение, в конечном счете могут оказать сдерживающее воздействие на агентов, стремящихся возбудить дела, которые могут расстроить Трампа или его сторонников. Они добавили, что рассматривают многие кадровые перестановки как месть. Патель и Бонджино ясно дали понять, что предыдущие расследования ФБР, в которых фигурировал Трамп или его союзники, были направлены против них. По сути, бывшие чиновники заявили, что никто не может быть выше закона, кроме Трампа».
— Серьезное заявление. Чем аргументируется?
— New York Times приводит факт: «В последние недели ФБР расформировало элитное подразделение по борьбе с коррупцией в Вашингтоне, которое было наиболее известно расследованием попыток Трампа отменить выборы 2020 года, а также другими деликатными расследованиями с участием высокопоставленных правительственных чиновников. Этот шаг, по словам бывших и действующих агентов, говорит о том, что расследования, связанные с Трампом, могут выйти за рамки допустимого. Это касается расследований, которые могут затронуть высокопоставленных чиновников Трампа, использовавших приложение для обмена сообщениями Signal для обсуждения конфиденциальных деталей военных ударов по Йемену. Эта платформа не является одобренным и безопасным средством передачи конфиденциальной информации в сфере национальной обороны. Когда новые руководители вступают в должность, они неизбежно хотят наложить свой отпечаток на работу агентства. Но некоторые отставки приводят к значительной потере опыта, в том числе к внезапному уходу в отставку чиновника, возглавлявшего отдел, созданный в 2020 году для выявления и снижения риска неправомерного использования средств наблюдения в целях национальной безопасности, что, возможно, является одним из важнейших инструментов сбора разведданных в бюро».
— То есть, подход к увольнениям сотрудников ФБР слишком пристрастен?
— Вот New York Times прямо на это указывает: «Патель отправил в административный отпуск с сохранением заработной платы сотрудников, в том числе двух человек, которые занимались вопросами, связанными с ноутбуком Хантера Байдена, что, по мнению республиканцев, является доказательством политизации. Один из этих людей уже был наказан за работу по изучению связей между кампанией Трампа в 2016 году и Россией до того, как Патель занял пост директора. “Любой, кто считает, что мы не предприняли соответствующих действий против политических деятелей, просто выдумывает это”, — сказал Бонджино в программе “Фокс и друзья”. Один юрист из ФБР был отстранен от ключевой должности, связанной с управлением персоналом, и уведомлен об этом во время отпуска по болезни. Других увольняли с работы, как правило, без объяснения причин. Целым рядам высокопоставленных агентов, все они были женщинами, был поставлен ультиматум: занять другую должность или уйти в отставку. Патель и Бонджино вынудили ряд высокопоставленных агентов покинуть бюро, лишив его многолетнего опыта работы в сфере национальной безопасности и уголовных дел. Старшего агента, которая до апреля отвечала за разведку в отделении ФБР в Лос-Анджелесе, попросили переехать в кампус ФБР в Хантсвилле, штат Алабама, где, по словам бывших сотрудников, она будет выполнять меньше обязанностей, или уйти в отставку. Подобные сценарии разыгрывались в Сан-Диего, Сент-Луисе, Джексонвилле, штат Флорида, а также в Бирмингеме и Мобиле, штат Алабама, и в вашингтонском отделении. По крайней мере, в некоторых случаях людям говорили “уходите”, потому что они занимали свои должности по усмотрению директора. Неясно, как Патель принимает эти решения, но бывшие сотрудники ФБР говорят, что такие увольнения обычно связаны с поведением, которое требует расследования или вынесения судебного решения, например, с плохой проверкой или сообщениями о неправомерных действиях».
И, кроме того, Трамп не может не учитывать два почти удавшихся покушения на себя — выжил-то он чисто случайно. Печальный пример Кеннеди — перед глазами. Как и в случае с Кеннеди, ФБР и здесь не проявило рвения в расследовании покушений.
— Но ведь в убийстве Кеннеди сторонники одной из версий видят след ЦРУ?
— ЦРУ тоже трясут, но это — отдельная тема. Впрочем, не могу не вспомнить знаменитого американского писателя Роберта Ландлэма, автора «Идентификации Борна». В одном из своих романов он признал: «Большинство американской нации расшифровывает ЦРУ как “Центр работы ублюдков”. Возможно, это — излишне вольный перевод с английского. Но отношение — понятно.
— Для сотрудников ФБР массовые увольнения стали шоком?
— А как иначе? Они с таким явлением никогда не сталкивались. При предыдущих директорах ФБР специальные агенты, которые обычно возглавляют региональные отделения, редко увольнялись. По некоторым оценкам, более полудюжины опытных агентов были переведены на другую должность или понижены в должности.
— Но ведь Каш Патель не может не понимать, что одним махом ослабляет собственную спецслужбу. Как он восполняет (если — восполняет) дефицит кадров?
— По утверждению New York Times, одна группа агентов была повышена в должности и получила руководящие назначения в штаб-квартире и в региональных отделениях по всей стране, включая Сент-Луис, Ньюарк, Финикс, Индианаполис и Сан Диего: «Бывшие сотрудники хвалили некоторые решения, но другие считали менее вдохновляющими. Чтобы заполнить эти вакансии, Патель сделал исключения, повысив в должности помощников специальных агентов, занимающих руководящие посты в региональных отделениях. Такие агенты не поднимались до руководящих должностей в штаб-квартире, что долгое время считалось обязательным условием для того, чтобы стать ведущим агентом на местах. В другом необычном случае он вернул на службу вышедшего на пенсию старшего агента, чтобы тот руководил отделом по борьбе с терроризмом, в котором обычно много опытных ветеранов, способных им управлять. Другие агенты и, по крайней мере, один высокопоставленный аналитик ушли в отставку, чтобы не рисковать и не подвергаться нападкам со стороны руководства ФБР за то, что поддерживают консервативных критиков бюро».
— Как новый директор ФБР объяснил свою кадровую политику? Личная лояльность президенту — сомнительный довод…
— Разумеется, он этот довод и не приводил. Выступая перед сенаторами с докладом о запросе бюджета для своего ведомства, Патель сказал, что отставки были обычным делом, но не повлияли на работу ФБР: «Хорошая новость заключается в том, что, по словам людей, с которыми я встречался в бюро, нам удалось сохранить значительное количество высокопоставленных руководителей как в Вашингтоне, так и по всей стране».
В ходе, так сказать, чистки рядов, Каш Патель применил знаменитое американское изобретение — детектор лжи, полиграф. Критики утверждают, что он его использовал, чтобы помешать агентам или другим сотрудникам обсуждать ряд тем, в том числе его решения или внутренние перемещения.
New York Times приводит мнения бывших агентов, которые говорят, что Патель делает это способами, которые обычно не используются в ФБР: «Несмотря на то, что результаты проверки на детекторе лжи не могут быть использованы в суде, полиграф может стать мощным инструментом в поддержку уголовного расследования или серьезных обвинений в неправомерных действиях».
— Не лукавят ли эти сотрудники вместе с излишне «доверчивой» New York Times? Проверка на полиграфе — стандартная процедура, необходимая для утверждения в должности особо значимых госслужащих, тем более — сотрудников спецслужб. Практикуется она во многих странах, в том числе и в России. А уж именно в ФБР и ЦРУ эта добрая традиция и зародилась. Так чем же эти Джеймсы Бонды не довольны?
— Полагаю, им не понравились сами вопросы и то, как они ставились. Дело в том, что детектор лжи в принципе обмануть невозможно, если опрос ведется профессионально и опрашивающий точно знает, что конкретно его интересует. Обычный человек не в состоянии контролировать свое потоотделение, пульс, сердцебиение — естественную мгновенную реакцию на любой вопрос, именно то, что улавливает и сразу фиксирует полиграф.
New York Times приводит откровение Джима Стерна, который, будучи агентом ФБР, провел сотни проверок на полиграфе. Он сказал, что использовал этот инструмент в уголовных расследованиях и контрразведывательных операциях, а также при проверке кандидатов по вопросам безопасности. Действительно, если кто-то нарушал правила, ФБР могло проверить его на полиграфе. Но если агенту, который на законных основаниях общался со СМИ, нужно было пройти такую проверку, то, по словам, Стерна, «это было бы проблемой»: «Я никогда не использовал их для сбора сплетен».
— Странная щепетильность…
— Нет, не странная. Видимо, в этой конторе долгое время царила вседозволенность. Теперь приоритеты сменились. На недавнем совещании руководителям высшего звена ФБР сообщили, что утечки новостей становятся все более частыми, даже если они не связаны с открытыми делами, все равно раскрывается секретная информация: «Бывшие чиновники говорят, что руководителей высшего звена стали “быстро” проверять на детекторе лжи. В мае один высокопоставленный чиновник был вынужден уйти в отставку, якобы из-за того, что он не сообщил мистеру Пателю, что его жена встала на колено во время демонстраций в знак протеста против насилия со стороны полиции в округе Колумбия в 2020 году. Агент-ветеран ушел в отставку после того, как был проверен на предмет утечек».
Надо полагать, утечки были. Как тут не согласиться с Черчиллем: люди прекрасно умеют хранить секреты, которых не знают.