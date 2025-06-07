Трамп начал зачищать ФБР: эксперт объяснил происходящее в американских спецслужбах

— Вот New York Times прямо на это указывает: «Патель отправил в административный отпуск с сохранением заработной платы сотрудников, в том числе двух человек, которые занимались вопросами, связанными с ноутбуком Хантера Байдена, что, по мнению республиканцев, является доказательством политизации. Один из этих людей уже был наказан за работу по изучению связей между кампанией Трампа в 2016 году и Россией до того, как Патель занял пост директора. “Любой, кто считает, что мы не предприняли соответствующих действий против политических деятелей, просто выдумывает это”, — сказал Бонджино в программе “Фокс и друзья”. Один юрист из ФБР был отстранен от ключевой должности, связанной с управлением персоналом, и уведомлен об этом во время отпуска по болезни. Других увольняли с работы, как правило, без объяснения причин. Целым рядам высокопоставленных агентов, все они были женщинами, был поставлен ультиматум: занять другую должность или уйти в отставку. Патель и Бонджино вынудили ряд высокопоставленных агентов покинуть бюро, лишив его многолетнего опыта работы в сфере национальной безопасности и уголовных дел. Старшего агента, которая до апреля отвечала за разведку в отделении ФБР в Лос-Анджелесе, попросили переехать в кампус ФБР в Хантсвилле, штат Алабама, где, по словам бывших сотрудников, она будет выполнять меньше обязанностей, или уйти в отставку. Подобные сценарии разыгрывались в Сан-Диего, Сент-Луисе, Джексонвилле, штат Флорида, а также в Бирмингеме и Мобиле, штат Алабама, и в вашингтонском отделении. По крайней мере, в некоторых случаях людям говорили “уходите”, потому что они занимали свои должности по усмотрению директора. Неясно, как Патель принимает эти решения, но бывшие сотрудники ФБР говорят, что такие увольнения обычно связаны с поведением, которое требует расследования или вынесения судебного решения, например, с плохой проверкой или сообщениями о неправомерных действиях».