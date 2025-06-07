Юрий Слюсарь поручил наладить работу общественного транспорта в Ростове

Как написал врио губернатора Дона в своём ТГ-канале, очень много жалоб поступает на работу общественного транспорта в Ростове и Таганроге. В приморском городе нарушения чаще всего связаны с графиком движения и недовыпуском машин. В донской столице отмечается нехватка водителей и малое количество транспорта на маршрутах, особенно по вечерам.