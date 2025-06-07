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Юрий Слюсарь поручил наладить работу общественного транспорта в Ростове

Главу региона возмутило, что вечером плохо ходят автобусы.

Качество жизни в вашем регионе

Как написал врио губернатора Дона в своём ТГ-канале, очень много жалоб поступает на работу общественного транспорта в Ростове и Таганроге. В приморском городе нарушения чаще всего связаны с графиком движения и недовыпуском машин. В донской столице отмечается нехватка водителей и малое количество транспорта на маршрутах, особенно по вечерам.

«Жители городов не должны подстраиваться под транспорт. Должна быть возможность по вечерам доехать в любую точку города», — написал глава региона.

Он поручил министру транспорта Алёне Беликовой проработать решение этих вопросов.