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Сегодня в ряде районов Башкирии действует «сухой закон»

Сегодня в ряде районов Башкирии действует «сухой закон».

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Башинформ

Сегодня в некоторых муниципалитетах Башкирии — Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском, Уфимском, Чекмагушевском, Архангельском и ряде других районов — действует запрет на розничную продажу алкоголя. Причина — проведение сабантуев в этих районах.

Согласно статье 6.2 республиканского закона «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ», в день сабантуя в муниципалитетах действует запрет на розничную продажу алкоголя.

Ограничения не распространяются на реализацию алкогольной продукции в заведениях общепита. За нарушение правила установлен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Как ранее сообщал Башинформ, первые сабантуи в этом году начались 31 мая.

12 июня праздники плуга планируется провести в Альшеевском, Балтачевском, Белебеевском, Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Иглинском, Илишевском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Татышлинском, Учалинском, Федоровском и Шаранском районах.

14 июня сабантуи состоятся в Туймазинском, Салаватском, Буздякском и Мишкинском районах.