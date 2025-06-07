Сегодня в ряде районов Башкирии действует «сухой закон».

Сегодня в некоторых муниципалитетах Башкирии — Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском, Уфимском, Чекмагушевском, Архангельском и ряде других районов — действует запрет на розничную продажу алкоголя. Причина — проведение сабантуев в этих районах.
Согласно статье 6.2 республиканского закона «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции в РБ», в день сабантуя в муниципалитетах действует запрет на розничную продажу алкоголя.
Ограничения не распространяются на реализацию алкогольной продукции в заведениях общепита. За нарушение правила установлен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции.
Как ранее сообщал Башинформ, первые сабантуи в этом году начались 31 мая.
12 июня праздники плуга планируется провести в Альшеевском, Балтачевском, Белебеевском, Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Иглинском, Илишевском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Татышлинском, Учалинском, Федоровском и Шаранском районах.
14 июня сабантуи состоятся в Туймазинском, Салаватском, Буздякском и Мишкинском районах.