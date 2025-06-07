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Открытие Национального стадиона состоится в субботу в Минске

Новый спортивный объект республиканского значения будет открыт футбольным матчем между сборными Беларуси и России.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Торжественное открытие нового Национального стадиона состоится вечером в субботу в Минске, передает Sputnik.

Площадка должна была открыться футбольным матчем между сборными Беларуси и Казахстана, но в итоге эта игра состоялась в Борисове, а 7 июня на новом спортивном объекте столицы команда республики сыграет со сборной России.

Стадион в Минске является самым большим в стране и соответствует требованиям FIFA для проведения футбольных матчей мирового уровня.

Он расположен на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева. Стадион способен вместить 33 тысячи зрителей и построен за средства КНР китайскими специалистами как подарок белорусской стороне.

В связи с открытием объекта в столице 7 июня изменится расписание работы городского пассажирского транспорта: будет увеличено количество троллейбусов, автобусов и трамваев на маршрутах в районе стадиона. Также будет сокращен интервал следования поездов метро на Автозаводской линии.