Открытие Национального стадиона состоится в субботу в Минске

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Торжественное открытие нового Национального стадиона состоится вечером в субботу в Минске, передает Sputnik.
Площадка должна была открыться футбольным матчем между сборными Беларуси и Казахстана, но в итоге эта игра состоялась в Борисове, а 7 июня на новом спортивном объекте столицы команда республики сыграет со сборной России.
Стадион в Минске является самым большим в стране и соответствует требованиям FIFA для проведения футбольных матчей мирового уровня.
Он расположен на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева. Стадион способен вместить 33 тысячи зрителей и построен за средства КНР китайскими специалистами как подарок белорусской стороне.
В связи с открытием объекта в столице 7 июня изменится расписание работы городского пассажирского транспорта: будет увеличено количество троллейбусов, автобусов и трамваев на маршрутах в районе стадиона. Также будет сокращен интервал следования поездов метро на Автозаводской линии.