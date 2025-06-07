Евгений Наумов поздравил первых краснодарских стобалльников по ЕГЭ

Глава Краснодара Евгений Наумов поздравил выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ по литературе и химии. Всего высший балл по этим предметам получили 41 одиннадцатиклассник, из которых 22 по литературе и 19 по химии.
Среди лучших — выпускники лицеев № 12 и № 64, школ № 102, № 89, гимназии № 3 и еще 25 школ города.
«Поздравляю выпускников! Золотые билеты для поступления в вузы им обеспечены. Конечно, будем ждать их в высших учебных заведениях Краснодара, например, в КубГТУ, где учился я», — написал в своих соцсетях мэр города.
Следующие результаты госэкзамена (по математике) будут объявлены 10 июня. В этом году ЕГЭ в Краснодаре сдают более 7000 выпускников.